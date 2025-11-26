BEKÖSZÖNTŐ

INNOVÁCIÓ, TECHNOLÓGIA ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGY JÖVŐJE

A Digital Health Summit 2025 rendezvényre november 26-án kerül sor Budapesten, a Danubius Hotel Heliaban. Az esemény célja, hogy összehozza az egészségügyi vezetőket, technológiai szakértőket, kutatókat és innovátorokat, akik együtt vizsgálják az egészség és az egészségügyi ellátás jövőjét, valamint a rendszer átalakulását.

Neves keynote előadók és iparági szakemberek mutatnak be megoldásokat és vitatnak meg olyan kulcsfontosságú témákat, mint az egészségügy digitális transzformációja, a kórházakat érintő kiberbiztonsági kihívások, az orvostechnikai eszközök internete (IoMT), a mesterséges intelligencia szerepe a diagnosztikában és a kezelésben, valamint az egészségügyi szakemberek adat- és technológiai igényei.

A rendezvény részeként kiállítás is várja a résztvevőket, ahol vezető vállalatok, szervezetek és startupok mutatják be legújabb egészségügyi innovációikat, szolgáltatásaikat és digitális megoldásaikat. A kiállítás dinamikus platformot biztosít a kapcsolatépítéshez, tudásmegosztáshoz és együttműködéshez az egészségügyi innováció teljes ökoszisztémájában.

Csatlakozzon hozzánk Budapesten, fedezze fel a legfrissebb egészségügyi technológiai újdonságokat, és legyen részese egy fenntarthatóbb, biztonságosabb és innovatívabb egészségügyi rendszer jövőjének alakításában.

3 konferencia terem, 50+ előadó, 400+ résztvevő, kiállítás.

2024. november 21-én 312 regisztrációnk volt az 5. Digital Health Summiton

2023. november 29-én 373 regisztrációnk volt a 4. Digital Health Summiton.

2022. november 22-én 437 regisztrációnk volt a 3. Digital Health Summiton.

2021. szeptember 30-án 402 vendég regisztrált a 2. Digital Health Summiton

2020. február 27-én pedig 388 regisztrációnk volt az 1. Digital Health Summiton.

2024. május 24-én a 3. Digital Health Essential, 2023. május 17-én 2. Digital Health Essential 220 fővel, 2022. május 30-án első Digital Health Essential konferenciát rendeztük teltházzal, 260 vendéggel.



Vegyen részt, ha Érdeklik az új digitális megoldások a szektorban

Nyereségesen és hatékonyan akarja működtetni egészségügyi vállalatát.

Fejleszteni és erősíteni kívánja a hosszú távú üzleti kapcsolatrendszerét.

Kíváncsi rá, hogy mit mond a konkurenciája.

Építeni szeretné az egészségügyi szektorban a kapcsolatrendszerét. Rendezvényünk szólni kíván: Pharma szektor

Orvosi műszergyártók

Health Venture Capital

Big Tech

Egészségügyi Informatika

Befektetés előtt vagy alatt álló startupok

Állami Egészségügy Magánegészségügy

Egészségpénztárak

Orvosok

Ügyvédi irodák

Tanácsadó cégek

Finanszírozók: bankok és biztosítók képviselőihez