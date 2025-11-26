2025. november 26.
Danubius Helia Hotel
Budapest, Kárpát u. 62-64., 1133
Magyarország digitális egészségügyi konferenciája a közegészségügy, magán egészségügy, pharma digital, az egészségügyi termékeket és szolgáltatásokat gyártó szakmának. Jöjjön el és ismerjen meg 400+ résztvevőt az egészségiparból a 6. DHS-en. Személyes és online jegyet is regisztrálhat. Ha szeretne Ön is kiállítani, vagy szponzorként megjelenni az eseményen, írjon nekünk!

Idén októberben rendeztük meg a 9. Venture Capital Summit, hazánk egyetlen kockázatitőke-konferenciáját és 2026. januárjában lesz a Financial Fraud Summit, Magyarország első konferenciája a banki csalásokról.

Témák

DHS startup pitch+ Health AI és ML+ Jövő kórháza+ Pharma digital + Adatbiztonság + Digitális fejlesztés a magyar közegészségügyben + MSD Workshop + Telemedicina + Innovatív Egészségügy

Keynote Speakers

BEKÖSZÖNTŐ

JEGYVÁSÁRLÁS

INNOVÁCIÓ, TECHNOLÓGIA ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGY JÖVŐJE

A Digital Health Summit 2025 rendezvényre november 26-án kerül sor Budapesten, a Danubius Hotel Heliaban. Az esemény célja, hogy összehozza az egészségügyi vezetőket, technológiai szakértőket, kutatókat és innovátorokat, akik együtt vizsgálják az egészség és az egészségügyi ellátás jövőjét, valamint a rendszer átalakulását.

Neves keynote előadók és iparági szakemberek mutatnak be megoldásokat és vitatnak meg olyan kulcsfontosságú témákat, mint az egészségügy digitális transzformációja, a kórházakat érintő kiberbiztonsági kihívások, az orvostechnikai eszközök internete (IoMT), a mesterséges intelligencia szerepe a diagnosztikában és a kezelésben, valamint az egészségügyi szakemberek adat- és technológiai igényei.

A rendezvény részeként kiállítás is várja a résztvevőket, ahol vezető vállalatok, szervezetek és startupok mutatják be legújabb egészségügyi innovációikat, szolgáltatásaikat és digitális megoldásaikat. A kiállítás dinamikus platformot biztosít a kapcsolatépítéshez, tudásmegosztáshoz és együttműködéshez az egészségügyi innováció teljes ökoszisztémájában.

Csatlakozzon hozzánk Budapesten, fedezze fel a legfrissebb egészségügyi technológiai újdonságokat, és legyen részese egy fenntarthatóbb, biztonságosabb és innovatívabb egészségügyi rendszer jövőjének alakításában.

3 konferencia terem, 50+ előadó, 400+ résztvevő, kiállítás.

2024. november 21-én 312 regisztrációnk volt az 5. Digital Health Summiton

2023. november 29-én 373 regisztrációnk volt a 4. Digital Health Summiton.

2022. november 22-én 437 regisztrációnk volt a 3. Digital Health Summiton.

2021. szeptember 30-án 402 vendég regisztrált a 2. Digital Health Summiton

2020. február 27-én pedig 388 regisztrációnk volt az 1. Digital Health Summiton.

2024. május 24-én a 3. Digital Health Essential 2023. május 17-én 2. Digital Health Essential 220 fővel, 2022. május 30-án első Digital Health Essential konferenciát rendeztük teltházzal, 260 vendéggel.
 

Vegyen részt, ha
  • Érdeklik az új digitális megoldások a szektorban
  • Nyereségesen és hatékonyan akarja működtetni egészségügyi vállalatát.
  • Fejleszteni és erősíteni kívánja a hosszú távú üzleti kapcsolatrendszerét.
  • Kíváncsi rá, hogy mit mond a konkurenciája.
  • Építeni szeretné az egészségügyi szektorban a kapcsolatrendszerét.
Rendezvényünk szólni kíván:
  • Pharma szektor
  • Orvosi műszergyártók 
  • Health Venture Capital 
  • Big Tech 
  • Egészségügyi Informatika
  • Befektetés előtt vagy alatt álló startupok 
  • Állami Egészségügy
 
  • Magánegészségügy
  • Egészségpénztárak 
  • Orvosok 
  • Ügyvédi irodák 
  • Tanácsadó cégek 
  • Finanszírozók: bankok és biztosítók képviselőihez 
Szervezők

AP Summit Now Kft. és Molnár Rita Judit egyéni vállalkozó

Program

Idő Hélia terem
08:00 – 09:00
08:45

Beköszöntő

Molnár Rita, MSc, MBA


egészségpolitikai közgazdász, DHS alapító, DHS
08:50

Keynote: Egészségablak 2026.

dr. Rétvári Bence


miniszterhelyettes és parlamenti államtitkár, Belügyminisztérium
09:00 – 10:00
09:11

Keynote: Telemedicina és matek: az adat, mint erőforrás szerepe a Felzárkózó Településeken. Powered by Intersystems

Nagy Ferenc


egészségügyi területért felelős szakmai vezető, Máltai Szeretetszolgálat

Horváth Bence


ügyvezetője és alapítója, Spicy Analytics Kft.
09:23

Keynote: Élj hosszabban és jobban! – világszinten is az elsők között

dr. Balázs Anna, MD


Orvos Igazgató, CMC Déli Klinika
09:53

Keynote: MI átalakulás a gyógyszeriparban: felelős, biztonságos és ellenőrzött rendszerek építése - (angol nyelven)

Pavel Vacha, PhD


MI kutatásért és felelős MI használatért felelős igazgató, MSD
10:00 – 11:00
10:24

Keynote: Új korszak a gyógyszeriparban: digitális szakértők, mérhető kapcsolatok, hatékonyabb együttműködés

dr. Deszk Anikó


vezérigazgató, Sanofi Magyarország
10:45

Kávészünet, networking
11:00 – 12:00
11:15

Mesterséges intelligencia fejlesztések az egészségügyben

Dr. Bidló Judit


Egészségügy Szakmai Irányításáért Felelős Helyettes Államtitkára, Belügyminisztérium
11:31

Keynote: Adatvezérelt ellátásfejlesztés obstruktív légúti betegségekben: rendszerszintű gondolkodás és kimenetel‑optimalizálás egy klinikai dashboard segítségével - Powered by Astrazeneca

Dr. habil. Bogos Krisztina, PhD, MD


főigazgató főorvos, Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

prof. Szócska Miklós, MBA, MD


Egészségügyi Menedzserképző Központ vezetője és alapítója, Semmelweis Egyetem
11:52

Az Európai Egészségadat-tér hatása a magyar egészségügyi szektorra - a VOSZ szerepe az új kihívásokra való felkészítésben

Dr. Skorán Ottó, MD


innovációs és informatikai szekcióvezető, egészségügyi tagozat, VOSZ

dr. Máté Attila, MsC


innovációs és informatikai szekcióvezető-helyettes, egészségügyi tagozat, VOSZ
12:00 – 13:00
12:13

Keynote: Klinika adatok másodlagos felhasználása, real-word data és LLM a Semmelweis Egyetemen - powered by Novartis

Dr. Bagyura Zsolt, MD, PhD


Klinikai Adatszolgáltató Intézet alapítója, Semmelweis Egyetem
12:34

Keynote: Úton a digitális kardiológia felé: innovációk a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikáról

Prof. Merkely Béla MD, DSc, FESC, FACC


rektor, Semmelweis Egyetem
Idő Hélia terem Panorama terem Mercure terem
13:00 – 14:00
13:06

Ebéd

13:55

Egészségügyi adatok felhasználhatósága

dr. Deszk Anikó


vezérigazgató, Sanofi Magyarország

dr. Kádár Magdolna Katalin, Ph.D


főosztályvezető, Egészségügyi Államtitkárság, Egészségügyi Fejlesztéspolitikai és Ágazati informatikai Főosztály, Belügyminisztérium

Dr. Miklós Dezső, PhD


igazgatóhelyettes, HUN-REN Alfréd Rényi Matematikai Intézet

Tóth Attila


Senior Sales Engineer, InterSystems EMEA

Moderátor:

Rábai Norman, MSc


Associate Director, IQVIA
13:55

Látványos egészségügyi adatok Magyarországon – és ami a holttérben marad

Dr. Darida Miklós


RWE Scientific Study Manager, MSD
13:50

Befektetés a jövő egészségébe – Kockázatitőke az egészségügyi startupok szolgálatában

Balogh Péter


alapító, STRT Holding
14:00 – 15:00
14:40

Mesterséges intelligencia mutatószámai az egészségügyben: technikai forradalom vs. hype

dr. Kádár Magdolna Katalin, Ph.D


főosztályvezető, Egészségügyi Államtitkárság, Egészségügyi Fejlesztéspolitikai és Ágazati informatikai Főosztály, Belügyminisztérium
14:57

Pharma Digital Collaboration - (angol nyelven)

Dr. Bidló Judit


Egészségügy Szakmai Irányításáért Felelős Helyettes Államtitkára, Belügyminisztérium

Sean R. Smith


Managing Director, MSD

Sinkovits Balázs, MsC


kormányzati kapcsolatok és piacra jutás vezető, AstraZeneca

Moderátor:

dr. Kovács Veronika


Partner, a közép- és kelet-európai közbeszerzési csoport koordinátora, CMS Ügyvédi iroda
14:10

AI az egészségügyi döntéshozásban - Powered by MSD

Moderátor:

Keresztes Konrád


Igazgatóhelyettes, Egészségpolitika és kommunikáció, MSD

prof. Szócska Miklós, MBA, MD


Egészségügyi Menedzserképző Központ vezetője és alapítója, Semmelweis Egyetem

Láng Róbert


egészségiparért és egészségturizmusért felelős miniszteri biztosa, Nemzetgazdasági Minisztérium

dr. Dávid Tamás, MD, MBA


Főigazgató-helyettes, Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
14:55

Egészségablak beszélgetés

Molnár Karolina


stratégai ügyekért felelős helyettes államtitkár, Belügyminisztérium

dr. Kökény Zoltán, MD


főigazgató, Budapesti Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet |

dr. Kőnig Róbert, MD


miniszterelnöki biztos, Miniszterelnöki Kabinetiroda

Moderátor:

Nagy Flóra


osztályvezető, Tartalom-Előkészítő Osztály, Belügyminisztérium
14:06

Egészségügyi szektort érintő M&A ügyletek és tőkebefektetések egy tranzakciós jogász szemével

dr. Kolodzey Zoltán LL.M.


vezető ügyvéd, Oppenheim Ügyvédi Iroda
14:22

A jövő kórháza - kórházigazgatói panel

Prof. Erőss Loránd, MD, FIPP


Idegsebész, fájdalomterapeuta, ideggyógyász, egyetemi tanár, klinikaigazgató, Idegsebészeti és Neurointervenciós Klinika, Semmelweis Egyetem

dr. Stankovics Éva, MD


főigazgató, Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet

Moderátor:

dr. Bíró Helga, M.Jur. (Oxford), MBA


Partner, Baker McKenzie
15:00 – 16:00
15:36

Kávészünet
15:36

Kávészünet

15:57

Amikor az AI megszólal – Digitális emberek az egészségkommunikációban

Csordás János


Társalapító, technológiai vezető, HexaIO Kft.
15:03

Caring for People's Health, embracing Science with Passion - (angol nyelven)

Mirjana Mayerhofer


country manager, Angelini Pharma, Austria and Hungary
15:14

Pending

15:25

Turbulens médiavilág, változó hirdetési trendek az egészségügyben és gyógyszeriparban

Pácsonyi Daniella


kreatív és kommunikációs igazgató, Central Médiacsoport
15:40

Kávészünet
16:00 – 17:00
16:00

„A digitális kardiológus”: Hogyan változtatja meg a technológia a kardiológiai gyakorlat paradigmáját - panelbeszélgetés

Prof. Duray Z. Gábor MD, DSc, MSc, FESC


osztályvezető főorvos, Kardiológiai osztály Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórház

Prof. Járai Zoltán, MD, FESC


leendő elnök, Magyar Kardiológiai Társaság, MOTESZ

Moderátor:

dr. Zrubka Zsombor, PhD, MD, MBA


egyetemi docens, főigazgató, Egyetemi Kutató és Innovációs Központ, Óbudai Egyetem
16:36

Gyógyszertári szolgáltatások, gyógyszerészi kompetenciák és a digitalizáció

Dr. Zlinszky János


vezérigazgató, Benu Magyarország
16:57

Keynote: Telemedicina a digitális egészségügy korában

Dr. Takács Péter, MD


egészségügyért felelős államtitkár, Belügyminisztérium
16:08

A nemzetgazdasági döntések egészségpolitikai következményei

dr. Oszkó Péter


alapító, O3 Partners
16:27

Magyar orvosok és a Mesterséges Intelligencia

Kertész Balázs


Innovációs és ügyvezető igazgató, tanácsadó, tulajdonos, Szinapszis
16:40

Több, mint hőhullám: szexualitás és menopauza – így látják a magyar nők 2025-ben

Iványi Orsolya


vezetőségi tag, Magyar Menopausa Társaság
16:00

Miért buknak el a health startupok?

Molnár Rita, MSc, MBA


egészségpolitikai közgazdász, DHS alapító, DHS
16:11

Startup pitch - Jelentkezz előadónak!
16:12

Startup Pitch - Betegút újragondolva

dr. Norbert Kriller


CEO, XMED360
16:20

Startup Pitch: Adatvezérelt, személyre szabott egészség

dr. Szigethy Endre, PhD


alapító, HealSkill
16:28

Startup Pitch - AI-vezérelt precíziós egészség génmutáció-alapú supplementáláson keresztül

Erdélyi Márk


társalapító, Curehub
16:36

Startup Pitch: Pending

Előadók

A 2025-ös konferenciára regisztrált résztvevők

Alira Health AG, Angelini Pharma Kft, Astra Zeneca Kft, Arago Informatika, Ap Summit Now Kft,  Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete,  Arago Csoport, Belügyminisztérium, BerlinChemie Kft, BENU Zrt, Biotronik, Budapesti Corvinus Egyetem, CMS Ügyvédi Iroda, CoreTechs Solutions Kft, Curehub, CMC Déli Klinika, economx, Egis Gyógyszergyár, ENELIS Informatikai Zrt., Ernst & Young Tanácsadó Kft, Epidy Kft., E-Group zrt, Fehérváry Horányi Kovács Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Gedeon Richter Nyrt, GE Healthcare, HealSkill, Genontech, Germus és Társai Ügyvédi Iroda, Hatszázhetvenhét Kft., Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, HexaIO Kft., Hiflylabs, Hungaropharma Zrt.,Hungimpex, HUN-REN Alfréd Rényi Matematikai Intézet, IMG Automation, Idegsebészeti és Neurointervenciós Klinika - Semmelweis Egyetem,  Integramed Kft., Iqvia, Intersystems, Incubator Zero, Johnson and Johnson Kft, Kinstellar Andrékó Ferenczi & Társai Ügyvédi Irodá, Kovács Ákos Tibor Ügyvédi Iroda, LipidArt Kutató Fejlesztő és Tanácsadó, Stratis Kft., Magyar Kardiológiai Társaság, Magyar Telekom Nyrt., Matic Design, Medtronic Hungaria, Merck Kft., MEVENTA Medical Solutions Kft., MOTESZ, Miniszterelnöki Kabinetiroda, MSD, Novartis Hungary, Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Kft. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, Nemzetgazdasági Minisztérium, Oppenheim Legal, Orvostechnikai Szövetség AMDM Hungary, Omron Medistance, Óbudai Egyetem,  Phoenix Pharma zrt, Pozitron-Diagnosztika Kft, Prémium Kft., RowanHill Digital, Népszava, Sanofi Zrt, Schrack Seconet, Semmelweis Egyetem, SGRT HUNGARY Kft., STRT Holding, Spicy Analytics,  Szinapszis, TAKÁCSI-NAGY-OSZTHEIMER ÜGYVÉDI IRODA, Telex, Telvice Zrt, TechnoLynx Kft, Thot-Soft 2002 Kft., XMED 360 Zrt., Vállalkozók Országos Szövetsége, Webbeteg, Wolf Theiss Faludi Ügyvédi Iroda, Zaldo

 

 

 

Helyszín

