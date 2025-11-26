Dr. Bagyura Zsolt, MD, PhD
Magyarország digitális egészségügyi konferenciája a közegészségügy, magán egészségügy, pharma digital, az egészségügyi termékeket és szolgáltatásokat gyártó szakmának. Jöjjön el és ismerjen meg 400+ résztvevőt az egészségiparból a 6. DHS-en. Személyes és online jegyet is regisztrálhat. Ha szeretne Ön is kiállítani, vagy szponzorként megjelenni az eseményen, írjon nekünk!
Idén októberben rendeztük meg a 9. Venture Capital Summit, hazánk egyetlen kockázatitőke-konferenciáját és 2026. januárjában lesz a Financial Fraud Summit, Magyarország első konferenciája a banki csalásokról.
INNOVÁCIÓ, TECHNOLÓGIA ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGY JÖVŐJE
A Digital Health Summit 2025 rendezvényre november 26-án kerül sor Budapesten, a Danubius Hotel Heliaban. Az esemény célja, hogy összehozza az egészségügyi vezetőket, technológiai szakértőket, kutatókat és innovátorokat, akik együtt vizsgálják az egészség és az egészségügyi ellátás jövőjét, valamint a rendszer átalakulását.
Neves keynote előadók és iparági szakemberek mutatnak be megoldásokat és vitatnak meg olyan kulcsfontosságú témákat, mint az egészségügy digitális transzformációja, a kórházakat érintő kiberbiztonsági kihívások, az orvostechnikai eszközök internete (IoMT), a mesterséges intelligencia szerepe a diagnosztikában és a kezelésben, valamint az egészségügyi szakemberek adat- és technológiai igényei.
A rendezvény részeként kiállítás is várja a résztvevőket, ahol vezető vállalatok, szervezetek és startupok mutatják be legújabb egészségügyi innovációikat, szolgáltatásaikat és digitális megoldásaikat. A kiállítás dinamikus platformot biztosít a kapcsolatépítéshez, tudásmegosztáshoz és együttműködéshez az egészségügyi innováció teljes ökoszisztémájában.
Csatlakozzon hozzánk Budapesten, fedezze fel a legfrissebb egészségügyi technológiai újdonságokat, és legyen részese egy fenntarthatóbb, biztonságosabb és innovatívabb egészségügyi rendszer jövőjének alakításában.
3 konferencia terem, 50+ előadó, 400+ résztvevő, kiállítás.
2024. november 21-én 312 regisztrációnk volt az 5. Digital Health Summiton
2023. november 29-én 373 regisztrációnk volt a 4. Digital Health Summiton.
2022. november 22-én 437 regisztrációnk volt a 3. Digital Health Summiton.
2021. szeptember 30-án 402 vendég regisztrált a 2. Digital Health Summiton
2020. február 27-én pedig 388 regisztrációnk volt az 1. Digital Health Summiton.
2024. május 24-én a 3. Digital Health Essential, 2023. május 17-én 2. Digital Health Essential 220 fővel, 2022. május 30-án első Digital Health Essential konferenciát rendeztük teltházzal, 260 vendéggel.
Idő
Hélia terem
|08:00 – 09:00
|
08:45
08:50
Keynote: Egészségablak 2026.
dr. Rétvári Bence
miniszterhelyettes és parlamenti államtitkár, Belügyminisztérium
|09:00 – 10:00
|
09:11
09:23
|10:00 – 11:00
|
10:24
10:45
Kávészünet, networking
|11:00 – 12:00
|
11:15
Mesterséges intelligencia fejlesztések az egészségügyben
Dr. Bidló Judit
Egészségügy Szakmai Irányításáért Felelős Helyettes Államtitkára, Belügyminisztérium
11:31
Keynote: Adatvezérelt ellátásfejlesztés obstruktív légúti betegségekben: rendszerszintű gondolkodás és kimenetel‑optimalizálás egy klinikai dashboard segítségével - Powered by Astrazeneca
Dr. habil. Bogos Krisztina, PhD, MD
főigazgató főorvos, Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
prof. Szócska Miklós, MBA, MD
Egészségügyi Menedzserképző Központ vezetője és alapítója, Semmelweis Egyetem
11:52
Az Európai Egészségadat-tér hatása a magyar egészségügyi szektorra - a VOSZ szerepe az új kihívásokra való felkészítésben
Dr. Skorán Ottó, MD
innovációs és informatikai szekcióvezető, egészségügyi tagozat, VOSZ
dr. Máté Attila, MsC
innovációs és informatikai szekcióvezető-helyettes, egészségügyi tagozat, VOSZ
|12:00 – 13:00
|
12:13
Idő
Hélia terem
Panorama terem
Mercure terem
|13:00 – 14:00
|
13:06
Ebéd
13:55
Egészségügyi adatok felhasználhatósága
dr. Deszk Anikó
vezérigazgató, Sanofi Magyarország
dr. Kádár Magdolna Katalin, Ph.D
főosztályvezető, Egészségügyi Államtitkárság, Egészségügyi Fejlesztéspolitikai és Ágazati informatikai Főosztály, Belügyminisztérium
Dr. Miklós Dezső, PhD
igazgatóhelyettes, HUN-REN Alfréd Rényi Matematikai Intézet
Tóth Attila
Senior Sales Engineer, InterSystems EMEA
Moderátor:
Rábai Norman, MSc
Associate Director, IQVIA
|14:00 – 15:00
|
14:40
14:57
Pharma Digital Collaboration - (angol nyelven)
Dr. Bidló Judit
Egészségügy Szakmai Irányításáért Felelős Helyettes Államtitkára, Belügyminisztérium
Sean R. Smith
Managing Director, MSD
Sinkovits Balázs, MsC
kormányzati kapcsolatok és piacra jutás vezető, AstraZeneca
Moderátor:
dr. Kovács Veronika
Partner, a közép- és kelet-európai közbeszerzési csoport koordinátora, CMS Ügyvédi iroda
|
14:10
AI az egészségügyi döntéshozásban - Powered by MSD
Moderátor:
Keresztes Konrád
Igazgatóhelyettes, Egészségpolitika és kommunikáció, MSD
prof. Szócska Miklós, MBA, MD
Egészségügyi Menedzserképző Központ vezetője és alapítója, Semmelweis Egyetem
Láng Róbert
egészségiparért és egészségturizmusért felelős miniszteri biztosa, Nemzetgazdasági Minisztérium
dr. Dávid Tamás, MD, MBA
Főigazgató-helyettes, Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
14:55
Egészségablak beszélgetés
Molnár Karolina
stratégai ügyekért felelős helyettes államtitkár, Belügyminisztérium
dr. Kökény Zoltán, MD
főigazgató, Budapesti Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet |
dr. Kőnig Róbert, MD
miniszterelnöki biztos, Miniszterelnöki Kabinetiroda
Moderátor:
Nagy Flóra
osztályvezető, Tartalom-Előkészítő Osztály, Belügyminisztérium
|
14:06
14:22
A jövő kórháza - kórházigazgatói panel
Prof. Erőss Loránd, MD, FIPP
Idegsebész, fájdalomterapeuta, ideggyógyász, egyetemi tanár, klinikaigazgató, Idegsebészeti és Neurointervenciós Klinika, Semmelweis Egyetem
dr. Stankovics Éva, MD
főigazgató, Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
Moderátor:
dr. Bíró Helga, M.Jur. (Oxford), MBA
Partner, Baker McKenzie
|15:00 – 16:00
|
15:36
Kávészünet
|
15:36
Kávészünet
|
15:03
15:14
Pending
15:25
Turbulens médiavilág, változó hirdetési trendek az egészségügyben és gyógyszeriparban
Pácsonyi Daniella
kreatív és kommunikációs igazgató, Central Médiacsoport
15:40
Kávészünet
|16:00 – 17:00
|
16:00
„A digitális kardiológus”: Hogyan változtatja meg a technológia a kardiológiai gyakorlat paradigmáját - panelbeszélgetés
Prof. Duray Z. Gábor MD, DSc, MSc, FESC
osztályvezető főorvos, Kardiológiai osztály Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórház
Prof. Járai Zoltán, MD, FESC
leendő elnök, Magyar Kardiológiai Társaság, MOTESZ
Moderátor:
dr. Zrubka Zsombor, PhD, MD, MBA
egyetemi docens, főigazgató, Egyetemi Kutató és Innovációs Központ, Óbudai Egyetem
16:36
16:57
Keynote: Telemedicina a digitális egészségügy korában
Dr. Takács Péter, MD
egészségügyért felelős államtitkár, Belügyminisztérium
|
16:08
16:27
|
16:00
16:20
16:28
16:36
Startup Pitch: Pending
